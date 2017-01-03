Iskenderun Kuyumcular Başkan Savaş'tan Yardım Istedi

Kuyumcular Başkan Savaş'tan yardım istedi



HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki Eski Kuyumcular Çarşısı esnafı, çarşının yanına el işi ürünlerin satışı için yapılan barakaların yol açtığı güvenlik sorunu konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi.



Başkan Savaş Eski Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. İskenderun Kuyumcular Odası Başkanı Uğur Fırat, Şehit Pamir Caddesi'ndeki çarşıda yaşanan sorunla ilgili şöyle konuştu:



"Büyük Çarşı Kuyumcular Pasajı'nın yan tarafındaki baraka, pasaja sıfır şekilde yapıldı. Bu hem imara hem de kanunlara aykırıdır. Bu barakaların içerisine, arkada ara bölme bırakılan yere gizlenip, 4-5 günlük tatillerde veya hafta sonu duvarı delerek içeri girip soygun yapsa bizlerin zararını kim karşılayacak?"



Konuyu İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e ilettiklerini ancak sonuç alamayınca mahkemeye başvurduklarını anlatan Uğur Fırat, pasajdaki 65 esnafın tedirgin olduğunu kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sorunu ilk kez duyduğunu, çözümüyle ilgileneceğini söyledi.