Iskenderun Kağıt Toplayan Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

Kağıt toplayan çocukların tehlikeli yolculuğu



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde kağıtçı çocukların kamyonetin kasasına yükledikleri çuvalların üzerindeki yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.



Yaşları 10 ile 15 arasında değişen 10 çocuk, trafik ışıklarında durup tekrar hareket eden kamyonetten düşme tehlikesi atlattı. Çocukların biri çuvalların üzerinde ayağı kalkıp, Türk Bayrağı açarken diğerleri de çevreye gülücükler dağıttı. Kamyonet daha sonra üzerindeki çocuklarla hareket edip gözden kayboldu.