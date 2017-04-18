Iskenderun Görme Engelliye Bariyer Engeli

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde kaldırıma görme engellilere yardımcı olmak üzere yapılan işaretin üzerine inşaat malzemeleri yerleştirildi. Kentte yaşayan engellileri zor durumda bırakan uygulama vatandaşlardan tepki gördü.



Kanatlı Caddesi üzerinde kaldırımda elinde asası ile ilerlemeye çalışan bir görme engelliyi, başka bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Belediye tarafından engeliler için döşenmiş işaretli taşın üzerinde yürüyen görme engelli, inşaat nedeniyle kaldırıma konulan sac bariyere çarptı. Elindeki asa ile yolunu bulmaya çalışan görme engelliye, çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Belediyenin sorunu bir an önce çözmesini isteyen vatandaşlar "Görme engellileri zor durumda bırakan bu uygulamaya neden izin veriliyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.