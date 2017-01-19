İskenderun'daki TOKİ Projesi

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kente yapılması planlanan TOKİ projesinin temel atma çalışmalarının başladığını bildirdi.



Başkan Dengil, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ tarafından yapımı üstlenilen konutların temel açma çalışmalarının başladığını ifade etti.



TOKİ için yapılan yer tesliminin ardından yüklenici firmanın şantiye kurma çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Dingil, şunları kaydetti:





"İskenderun halkının yıllardır beklediği proje hayata geçiyor. İskenderun'a TOKİ gelmesi için büyük gayret gösterdik. Görüldüğü üzere çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere her zaman destek oldu. Şu anda 1. etap çalışmaları başladı. İlk etapta binin üzerinde konut yapılacak. Yaklaşık 470 dönüm üzerine inşa edilecek TOKİ konutları son derece modern ve güzel olacak. Sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu, camisi ile örnek bir proje İskenderun'da gerçekleşecek."