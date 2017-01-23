İskenderun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski otoban gişelerinin yan duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, İskenderun'dan Adana yönüne seyreden M. Ali Aytemur (29) yönetimindeki 31 K 3561 plakalı otomobil, eski otoban gişelerinin duvarına çarparak taklalar attı. Metrelerce sürüklenen araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan M. Ali Aytemur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HATAY