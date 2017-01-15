İskenderun'da Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mahmut Yıldırım (84) ile eşi Hesine Yıldırım (75) dün akşam evlerinde ısınmak için kömür sobasını yaktı. Çift daha sonra uyuyakaldı. Sabah, çiftin evlerine gelen akrabaları kapıyı çalmalarına rağmen çiftten uzun süre ses çıkmayınca, içeriye girdiler. Yaşlı çifti koltuk üzerinde hareketsiz gören akrabaları durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.



Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mahmut Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, eşi Hesine Yıldırım'ın ise yaşadığı tespit edildi.



Hesine Yıldırım yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, eşi Mahmut Yıldırım'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. - HATAY