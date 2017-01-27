Iskenderun'da patlayan tüp korkuttu



HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu patlayan mutfak tüpü, mahalleliyi korkuttu, patlayan tüpün şiddeti ilçe genelinde duyuldu.



Olay akşam 17: 00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi 31 sokakta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki oturan Hamit Günsur'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evin mufak bölümene sıçradı. Bu sırada mutfakta bulunun tüp şiddetli bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle sokak içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, tüpün patlaması ilçe genelinde duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Patlamanın etkisiyle ev büyük hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.