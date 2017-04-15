İskenderun'da Paskalya Bayramı Kutlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ermeni, Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.



Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde kutlanan Paskalya Bayramı Hatay ve farklı illerden gelen Ermeni vatandaşların katılımıyla başladı. Kilise Papazı Avedis Tabaşyan ayinde yaptığı konuşmasında, bütün kardeşlik ve barış mesajları verirken, "Bu bayram günlerinde bu sene bütün kilise kardeşlerimiz birlikte kutluyoruz ve diyoruz ki her sene beraber olsun bayramlarımız. Bizlere selamlarını ileten tüm devlet büyüklerimize bizlerde onlar için dualar edelim. Yarın ki yapılacak olan seçimde insanların değil Rabbin iradesi olsun. Doğru şeyler olsun diye dua edelim. Ülkemizdeki bütün kavgalar ve kaygılar bitsin. ve bütün bu bayram hepimize esenlik getirsin" dedi.



İskenderun Katolik Kilisesi'ndeki ayinde de Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti yönetiminde ilahiler söylendi ve dualar edildi.



Hristiyan vatandaşlar bayramlarını huzur içerisinde kutlarken, ayinlerde dualar edildi, mumlar yakıldı.



Karasun Manuk Ermeni Kilisesi, Ortodoks ve Katolik Kiliselerinde düzenlenen ayinlerin sonunda bayrama özgü yumurta tokuşturuldu ve pastalar kesildi. - HATAY