İskenderun'da Kutlu Doğum Pilavı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAR-DER) tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



Güvercinli Park'ta İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in katılımıyla düzenlenen programda, 7 bin 600 kişilik pilav dağıtıldı. Şeker hastalarına özel olarak da bulgur pilavı verildi.



MAR-DER Başkanı Salih Bayar, yaptığı açıklamada Hz.Muhammed'in doğumu nedeniyle her yıl geleneksel olarak Kutlu Doğum etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bayark "Hayırseverlerin desteği ile vatandaşlarımıza yemek dağıtıyoruz" dedi. - İskenderunhatay