Hatay Valisi Erdal Ata, "İskenderun'un ekonomik yapısını, ülkeye kattığı ekonomik değeri biliyoruz. Her yıl 2 bin 500 ila 3 bin geminin geldiği İskenderun'da bir Deniz Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için girişimlerimizi başlattık" diyerek İskenderun'a müjde verdi.
Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu. İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in de katıldığı ziyarette Vali Ata'yı, İGC Başkanı Veysel Cıncık ve yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladı. Tarihi İGC binasını gezen Vali Ata, İskenderun'daki çalışma ofisinin 10 güne kadar biteceğini ve bundan böyle İskenderun'a daha sık geleceğini söyledi. Vali Ata, "Bu kadar gemi yoğunluğunun olduğu İskenderun Körfezi'nde bir tersane olmalı. Burada gemilerimizin bakımları yapılmalı. Bu yüzden Deniz OSB'sini önemsiyoruz. Bölgede bir gemi tersanesinin olmayışı bölgeye giriş yapan 2 bin 500– 3 bin civarındaki geminin, bakım ve onarımını yapamaması anlamını taşıyor. Süveyş Kanalı'ndan bölgemize giriş çıkış yapan gemilerin bakım ve onarım yapabilmeleri için bölgemize hitap eden bir tersane yapılması gerekmektedir. Bu konuda biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, "Deniz OSB'nin İskenderun'a çok büyük bir fayda sağlayacaktır. İş dünyasına, yatırımcılarımıza her koşulda destek oluyoruz" dedi.
İGC Başkanı Veysel Cıncık, Vali Ata'ya ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, günün anısına İskenderun'u simgeleyen 'Yelkenli Saat' hediye etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Vali Ata, İGC binasını inceleyerek, tarihi binayı beğendiğini belirtti. Ata, ayrıca tarihi binanın korunmasında emek veren İGC yönetimine teşekkür etti. - HATAY
İskenderun'da Deniz Osb'si Kurulacak
Hatay Valisi Erdal Ata, “İskenderun’un ekonomik yapısını, ülkeye kattığı ekonomik değeri biliyoruz.
Hatay Valisi Erdal Ata, "İskenderun'un ekonomik yapısını, ülkeye kattığı ekonomik değeri biliyoruz. Her yıl 2 bin 500 ila 3 bin geminin geldiği İskenderun'da bir Deniz Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için girişimlerimizi başlattık" diyerek İskenderun'a müjde verdi.