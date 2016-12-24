İskenderun'da Çocukların Noel Baba Sevinci

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıristiyan vatandaşların çocukları için İskenderun Ortodoks Kilise'sinde çocuklara yönelik Noel kutlaması gerçekleştirildi. Hıristiyan vatandaşların çocuklarıyla katıldığı küçüklere yönelik yapılan programda İsa Mesih'in doğuşu Türkçe anlatıldı. Noel baba kıyafetli kilisenin bir görevlisinin elinde çanla içeriye girmesiyle birlikte çocuklar da etrafında toplandı. Çocuklar sevinçle Noel Babaya sarılarak hediyelerini aldılar.



Çocuklar için düzenlenen kutlamalarda, çocuklar hediyelerini Noel Baba kostümü giyen kilise görevlileri tarafından aldılar. Anne ve babalar ise çocuklarının bu mutlu anını cep telefonlarının kamerasıyla çektiler.



Noel baba kıyafeti giyen küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Ortodoks Kilise'si Vakfı Başkanı Can Teymur çocuklarla tek tek ilgilenerek Noellerini kutladı. - HATAY