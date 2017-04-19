İskenderun'da Caddeler ve Kaldırımlar Yenileniyor

İskenderun Belediyesi kent estetiğine katkı sağlamak ve vatandaşlara ilçe içerisinde rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla caddelerde çalışmalarını sürdürüyor.



Caddelerin ve kaldırımların yenileme çalışmalarının Fener Caddesinden başladığını belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.



Caddeler modern hale geliyor



İskenderun genelinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Kent genelinde birçok noktada kaldırımlar yenileniyor, düzenleniyor. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı Fener caddesinde de çalışmalarımız sürüyor. Çeşitli sebeplerle bozulan yıpranan kaldırımlar daha modern hale getiriliyor. Bu bölgede daha öncede yollara sıcak asfalt dökülmüştü. İlçemiz cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.



Diğer cadde ve sokaklarda da çalışmaların devam edeceğini belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "İlçemizi daha modern ve yaşanması daha kolay bir hale getirmek için, hiç durmadan çalışıyoruz. İskenderun'umuzu daha güzel bir ilçe haline getirmek ve İskenderun halkına daha kaliteli bir yaşam şartları sunmak noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu. - HATAY