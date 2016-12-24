Iskenderun Çocuklar Hediyelerini Kilisede Noel Babadan Aldı

Çocuklar hediyelerini kilisede Noel babadan aldı



HATAY'ın İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesinde Noel Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında Hıristiyan vatandaşların küçük çocuklarını, Noel baba kıyafetli görevlilerin verdiği hediyeleri sevindirdi.



Noel ayini öncesi kentte yaşayan Hıristiyan vatandaşlar kucaklarında bebekleri ve yanlarında çocuklarıyla Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesine geldi. Zilini çalarak sırtında çantasıyla gelen Noel baba kıyafetli görevli çocukların meraklı bakışları arasında etrafına toplandı.



Hediye dağıtımı sırasında Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur bulundu. Çocukların isimleri noel baba tarafından tek tek okunarak oyuncak ve giysilerden oluşan hediye paketleri dağıtıldı. Hediyesini alan çocuklar ve aileleri noel baba ile fotoğraf çekildiler.