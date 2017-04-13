Iskenderiye Bombacısının Kimliği Belli Oldu

Mısır'ın İskenderiye kentinde kiliseye saldırı yapan bombacının kimliği belli oldu.



Mısır polisi,kiliseyi bombalayan saldırganın kimliğinin belli olduğunu bildirdi. Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının 31 yaşındaki Mahmud Hasan Mübarek Abdullah tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Zanlının 1986 yılında ülkenin güneyinde bulunan Kina eyaletinde dünyaya geldiğini belirtilirken, zanlının kimliğinin olay yerinde bulunan DNA ile tespit edildiği aktarıldı. Bir petrol şirketinde çalıştığı ifade edilen Abdullah'ın, terör bağlantısı bulunduğu bildirildi. Öte yandan güvenlik görevlilerinin İskenderiye'deki saldırı ile aynı gün gerçekleştirilen bir diğer saldırının faillerinin kimliğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.



Mısır'da Pazar günü İskenderiye ve Tanta kentinde bulunan iki kiliseye saldırı gerçekleştirilmiş 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



(İHA)