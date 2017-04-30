İşkence İddiasıyla Suçlanan Ktü'lü Kız Öğrencilere 12'şer Yıl Hapis İstemi

İşkence iddiasıyla suçlanan KTÜ'lü kız öğrencilere 12'şer yıl hapis istemi



TRABZON - Yaklaşık 2 ay önce randevulaştıkları kızları evlerine çağırıp biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek sosyal medya hesaplarından paylaşan KTÜ'lü kızlar için toplam 46 yıl hapis cezası istendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce bir öğrenci evinde kalan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören H. H. ve M.Y. (19), sosyal medya hesaplarından K.T. ve E.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından üniversite öğrencileri randevulaştıkları kızları evlerine çağırdı. Eve gelen kızları biber gazıyla etkisiz hale getiren üniversite öğrencileri daha sonra bu kızları döverek çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alınmıştı. Taksim Polis Karakolu'nda ifadeleri alınan H.H., N.Ç. ve M.Y. adliyeye sevk edilirken "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından mahkemece serbest bırakılmıştı.

Haklarında toplam 46 yıla kadar hapis istemi

Trabzon Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taraflar arasında sosyal medyada birbirlerine karşılıklı hakaret içerikli yazışmalarının ardından üniversite öğrencilerinin, eve çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'nin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği, elektro şok ve copla darp edildiği, Gülbahar B.'nin ise odaya kapatıldığı belirtildi.

Şüpheliler Mihriban Y. Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında, 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan toplam 46'şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.