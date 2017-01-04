İşkence Edilerek Ailelerinden Fidye İstenen 6 Pakistanlı Kurtarıldı

FATİH'te operasyon yapan polis ekipleri kaçırıldıktan sonra işkence yapılırken görüntüleri çekilen, görüntüleri ailelerine gönderilerek fidye istenen Pakistan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Günlerdir zorla tutulan mağdurların bulunduğu evde olayı gerçekleştiren 7 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonun ailelerine gönderilen işkence görüntülerinin Pakistan televizyonunda yayınlanmasının ardından başladığı öğrenildi.



Pakistan Televizyonlarında önceki gün yayınlanan İstanbul'da çekildiği söylenen bazı işkence görüntüleri İstanbul polisini harekete geçirdi. Kaçırılan kişilerin ailelerine gönderildiği belirtilen görüntülerde mağdurlara işkence yapıldığı ve ailelerinden hayatları karşılığında 10 ile 50 bin dolar arasında fidyeler istendiği tespit edildi. Pakistan elçiliğinin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili başlatılan çalışmalarda polis 48 saat içinde şüphelilerin Fatih'te zorla tutuldukları evi tespit etti. Bugün öğle saatlerinde yapılan operasyonda evin bir odasında rehin tutulan 6 Pakistan uyruklu mağdur kurtarıldı. Mağdurlara işkence yapıldığı ve günlerce aç bırakıldığı ortaya çıktı. Bazı rehinelerin 25 gündür şüphelilerin elinde bulunduğu öğrenildi.



Polis aynı evde mağdurların başında bekleyen Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.



- İstanbul