İskeleye Bağlı Bulunan Gemideki Yangına İtfaiye Müdahale Etti

Cengiz Çoban, İstanbulDHADragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı.

İskeleye Bağlı Bulunan Gemideki Yangına İtfaiye Müdahale Etti

Cengiz Çoban, İstanbulDHA

Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzutarak müdahale etti. Yangının küçük çaplı olduğu, geminin diğer bölümlerine sıçrama tehlikesinin olmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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iskele

gemiye hortum uzatılan itfaiye araçları

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