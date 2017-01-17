Cengiz Çoban, İstanbulDHA
Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzutarak müdahale etti. Yangının küçük çaplı olduğu, geminin diğer bölümlerine sıçrama tehlikesinin olmadığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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iskele
gemiye hortum uzatılan itfaiye araçları
İskeleye Bağlı Bulunan Gemideki Yangına İtfaiye Müdahale Etti
Cengiz Çoban, İstanbulDHADragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı.
Cengiz Çoban, İstanbulDHA
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