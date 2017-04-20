İskeleden düşen elektrik ustası hayatını kaybetti



İZMİR - İzmir'in Bornova İlçesine 7 katlı bir inşaatın 5'inci katında bulunan iskeleden düşünen elektrik ustası Hamdi F. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Semti 4088 Sokakta bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik ustası 39 yaşındaki Hamdi F., inşaatın 5'inci katına kurulu iskeleye çıktı. İnşaatın elektrik işleri ile uğraşan Hamdi F., iddiaya göre dengesini kaybedip iskeleden düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Hamdi F.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamdi F.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.