İskeçe-İzmir Arasında Ticaret Köprüsü Oluşturulacak
İskeçe ve İzmir arasında kurulacak ticaret köprüsü ile Yunanistan ve Batı Trakya arasında işbirliklerinin artırılması hedefleniyor.
İskeçe ve İzmir arasında kurulacak ticaret köprüsü ile Yunanistan ve Batı Trakya arasında işbirliklerinin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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