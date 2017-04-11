İskeçe Heyetinden İzto'ya Ziyaret

Yunanistan'ın İskeçe Ticaret ve Sanayi Odasından gelen heyet, iki şehir arasındaki iş imkanlarının değerlendirmesi ve geliştirilmesi amacıyla İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret etti.



İZTO'da düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ege Denizi'ndeki ticareti artırmak, dostluğu güçlendirmek için sayısız toplantı ve ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



Güleç, oda olarak Türk-Yunan ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamayı en önemli görevlerden biri kabul ettiğini, en iyi ticaretin en yakın komşularla yapılacağına inandığını vurguladı.



İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İrfan Hacıgene de Yunanistan'ın bölgedeki yatırımları ağır işlediği için sanayinin çökme noktasına geldiğini, iki tarafın iş birliği yaparak ortaya çıkan fırsatları değerlendirebileceğini belirtti.



İzmir'i 8 yıl önce ziyaret ettiklerini hatırlatan İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Serkan Hatip, ise İskeçe ve İzmir arasındaki iş imkanlarını artırmayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "İzmir Selanik arası başlaması kararlaştırılan yük ve yolcu taşımacılığı yapacak gemi seferleriyle şehirlerimiz birbirleriyle daha da yakınlaşacaklar ve iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu şekilde yansıyacaktır." diye konuştu.



Turizm iki ülke arasında ortak projelerin geliştirilebileceği önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Hatip, şunları kaydetti:



"Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın ve doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına seyahatlerde kolaylaştırılmış vize uygulaması turist sayısının artmasına katkı sağlamıştır. Bu uygulama 2017 yılında da devam edecektir. Bu uygulamanın bölgemizi de kapsaması için beklentilerimizi ilettik. Ümit ederiz ki bu yönde karar alınır ve bölgemiz için uygulanır. İki ülke arasındaki Ege Denizi, ülkelerimizi ayıran bir deniz değil, halklarımız ve ülkelerimizi birleştiren bir deniz olmasını arzu ediyoruz."



Heyetler, daha sonra ikili iş görüşmelerinde bulundu.