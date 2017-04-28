İskandinavya Havayolları Türbana İzin Vermiyor

– İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS) türbanlı bir kadının işyerinde türbanlı çalışmasını kabul etmemesi "iş yerlerinde türban yasağı" tartışmalarını tekrardan İsveç kamuoyunun gündemine taşıdı.



SAS'ın yer hizmetlerinde çalışmak için iki ayrı sınavı geçen Aye Alhassani işe kabul edilmesi durumunda türbanını çıkarması isteğini kabul etmemesi üzerine iş başvurusu kabul edilmedi.



Karşılaştığı durumun ayrımcılık olduğunu ileri süren Aye Alhasani "İşveren türbanımı çıkarmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. İşe kabul edilmem için bunun şart olduğunu belirttiler. Benim için bu bir alternatif olamazdı" düye konuştu.



Olayın basına yansıması üzerine bir açıklama yapan SAS Basın Sekreteri Fredrik Henriksson 'Yer ve hava hizmetlerinde SAS'ın tek tip elbise kullanma kuralı, bütün çalışanlarımız için dini inancı, etnik kökeni, cinsiyeti ve politik görüşü ne olursa olsun dünyanın bütün ülkelerinde geçerli bir kuraldır. Bunun ayrımcılık olarak değerlendirilmesi doğru değildir" diye konuştu.



Geçtiğimiz Mart ayında da Avrupa Adalet Divanı Belçikalı türbanlı bir kadının başvurusu üzerine işyerinde türban kullanılmasını yasaklayan işvereni haklı bularak bunun ayrımcılık olmadığı kararına varmıştı.



İsveç'te bazı işyerleri çalışma saatleri süresince türban kullanımına izin verirken bazı şirketler de Avrupa Adalet Divanı kararı uyarınca türbanı yasaklayabiliyor. - Stockholm