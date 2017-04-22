İşitme Engellilerin 23 Nisan Performansı İlgi Gördü

- İşitme engellilerin 23 Nisan performansı ilgi gördü

Diyarbakır'da işitme engelliler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendirdi



DİYARBAKIR - İşitme engelli çocukların Diyarbakır'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hazırladıkları dans ve şarkılar ilgi gördü. Büyük alkış alan gösterinin sonunda gösteriye katılanların hepsi birlikte 'Hayat bayram olsa' şarkısını seslendirdi.

Diyarbakır'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında işitme engelli çocuklar gösteri yaptı. Bir düğün salonunda yapılan etkinliğe Aslı İşitme Engelliler Eğitim Merkezi öğrencileri ve ailelerinin yanı sıra eğitim merkezinin yönetimi ve eğitmenleri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin ardından minik işitme engelli öğrenciler hazırladıkları dansları sergiledi. Miniklerin performansı salondan büyük alkış aldı.

İllizyon gösterisi

Ardından çocuklar için illizyon gösterisi yapıldı. İllizyon gösterisi sırasında çocuklar pür dikkat kesilirken, zaman zaman gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizlemediler. Daha sonra yöreye özel kıyafetlerle sahneye çıkan işitme engelli öğrenciler davul eşliğinde 'atışma' gösterisi yaptı. Etkinliğin finalinde ise işitme engelli öğrenciler, aileler ve eğitmenler birlikte 'Hayat bayram olsa' şarkısını seslendirdi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

(EEI-AKK-Y