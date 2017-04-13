Işitme Engellilere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Aslında bakarsanız şu anki anayasa değişikliği 2007'den itibaren olması gereken bir değişiklikti. Biraz geç kalındı yapmak için, çünkü 2007'de yaptığımız anayasaya uyarlanması gerekiyordu yeni sistemin." dedi.



Keçiören Belediyesi ve Türkiye İşitme Engelliler Platformunca Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda "İşitme Engelli Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Soruyor" programı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu programda yaptığı konuşmada, 2007'deki referandum da cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verildiğini hatırlattı.



Türkmenoğlu, şunları kaydetti:



"Halkımız dedi ki 'Bundan sonra benim ülkemde ben karışıklık istemiyorum. Cumhurbaşkanını ben seçeceğim, siyasi karışıklık olmasın, bu ekonomiyi etkiliyor, terör olaylarını da arttırıyor.' Aslında bakarsanız şu anki anayasa değişikliği, 2007'den itibaren olması gereken bir değişiklikti. Biraz geç kalındı yapılmak için, çünkü 2007'de yaptığımız anayasaya uyarlanması gerekiyordu yeni sistemin. Biliyorsunuz 2014'te halkımız ilk kez kendi cumhurbaşkanını seçti."



"Türkiye'nin halk oylaması"



AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir parti seçimi değil, Türkiye'nin halk oylaması olduğunu vurguladı.



Anayasa değişiklik paketinin, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle millete sunulduğunu ifade eden Gündoğdu, "Sonuç 'evet' çıksa da, 'hayır' çıksa da asla kimsenin denize dökülmesine de dökmeye de müsaade etmeyiz. Bu millet, solcusu ve sağcısıyla Yunan'ı denize dökmüştür. Bu ayrıştırıcı dilden, nefret dilinden özenle uzak durmamız lazım. Aynı gemideyiz hep beraber yaşayacağız. Birlikteliğimize zarar veren terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız." dedi.



Gündoğdu, parlamenter sistemde yürütmedeki "çift başlılık", darbe yapma gerekçelerinin darbecilerin elinden alınması ve yargı organlarının verdiği kararların tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlaması için halk oylamasında "evet" denilmesi gerektiğinin altını çizdi.



"Cumhuriyet rejimi muhafaza ediliyor"



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, işitme engelli vatandaşları Keçiören'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Yeni sistemin en önemli özelliğinin "yürütme erkini tek kişinin sağlaması" olduğuna işaret eden Ak, sözlerini şöyle sürdü:



"Anayasanın diğer maddeleri tamamen aynı kalıyor. Cumhuriyet rejimi aynen muhafaza ediliyor. Anayasanın ilk dört maddesi zaten aynen muhafaza ediliyor, 'Değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez.' Bizim burada yapmış olduğumuz yürütmeyi yeniden dizayn etmek ve yürütmenin başındaki çift başlılığı, tek başlı hale getirmek. Böylece siyasi istikrarı sağlıyoruz. Beş yıl boyunca tek kişiyi doğrudan biz seçtiğimiz için beş yıl boyunca ne erken seçim kaygısı ne de koalisyon kaygısı gütmüyoruz."



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sağırlar Konfederasyonu Onursal Başkanı Tülay Selamoğlu da işitme engelli vatandaşlara programda ilk defa cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatılacağını söyledi.



Selamoğlu, "Bundan sonra bu millet, kendi cumhurbaşkanını kendisi seçecek. Kendi meclisini kendisi seçecek. Herhangi birilerinin müdahale etmesine ve kavga etmesine izin vermeyecek. Biz kavgalardan bıkıyoruz, çünkü her yaşanan kavga ülkeye ve millete kaybettiriyor. Bu çalışmalarda sizlerin bize destek olmanızı istiyoruz. Millet ve vatan için "evet" demenizi istiyoruz." diye konuştu.