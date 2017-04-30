İşitme Engellilerde Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Ankara İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü, Yunanistan'da yapılacak 10. Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.



Yunanistan'ın Larissa kentinde 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak turnuvaya 16 ülke takımı katılacak. Ankara İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü, B Grubu'nda ev sahibi POK Atina, Rusya'dan Alania ve İskoçya'dan Glasgow DAFC ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım çeyrek finale çıkacak.



Kulübün hem oyuncusu hem de başkanı olan Nihat Kihtir, böyle önemli bir turnuvada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Umarım Yunanistan'dan dereceyle döneriz." ifadelerini kullandı.