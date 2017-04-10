İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Yapılacak Olması Kentin Yüzünü Değiştiriyor / Ek Fotoğraf

İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Yapılacak Olması Kentin Yüzünü Değiştiriyor / Ek Fotoğraf

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Olimpiyat Oyunları, Engelli
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