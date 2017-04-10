İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Yapılacak Olması Kentin Yüzünü Değiştiriyor





İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 15-30Temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olması, kentte adeta bir çehre değişikliğini de beraberinde getiriyor. Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'a tesis seferberliğini başlatırken, bir yandan da Belediye fırsat bu fırsattır diyerek, binaların yüzlerini değiştirmeye başladı. Sadece bununla da değil, yollar yenileniyor, bazı güzergah değişimleri ele alınıyor, yeşil alanlar çoğaltılıyor, konaklama yerleri çoğaltılıyor ve en önemlisi yıllardar ihmal edilen ulaşım, olimpiyat oyunlarının gelmesiyle birlikte çözüme kavuşuyor.



Hafif Tramvay'ı hizmete sokan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Tramvayımız Tekkeköy'den itibaren yeni güzergahında yolcu taşımaya başladı. Temmuz'dan itibaren bir yoğunluk yaşayacağımız için ulaşımda yeni hedef tramvayımızı, Olimpiyat köyü ile, Havaalanı arasında çalıştırmaya veya buraya entegre etmeye çalışıyoruz." dedi.



Hafif tramvay şu anda yeni Samsun Stadı'nın önünden de geçtiği için, Yeni Samsun Stadı'nın açılışı ile birlikte taraftarların ulaşımının daha rahat sağlanacağı ve trafik akışında da büyük sorun yaşanmayacağı ifade edildi.



BAKAN KILIÇ: "YATIRIMLAR SÜRECEK"



Ulusal ve yerel medya ile biraraya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,"Yatırımlar hız kesmeden devam edecek" dedi.



Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sadece Samsun değil, bugüne katar yapılan eserlerimiz ortada. Bunlara yenileri ilave edilecek. Samsun'a bir olimpiyat oyunlarının gelmesiyle kent neredeyse yeni bir hale büründü. Tesis, ulaşım, yol güzergahları, binalar, konaklama alanları ile Samsun adeta bir metropol kent olma yolunda büyük adımlar atıyor"



- İstanbul