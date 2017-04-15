İşitme Engelliler Voleybol Süper Ligi

İşitme Engelliler Spor Toto Erkekler Voleybol Süper Ligi'nde sezon, Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübünün şampiyonluğuyla tamamlandı.



Batıkent Spor Salonu'nda oynanan finallerin 2. ve son gününde, Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü arasındaki final maçını 25-18, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup eden Antalya ekibi, şampiyonluğa ulaştı.



Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci olurken, Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü karşısında, 25-13, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip gelen İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligi 3. sırada tamamladı.



Maçların ardından düzenlenen ödül töreninde ilk 3'e madalya ve kupalarını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile yönetim kurulu üyeleri Bülent Özçelik ve Mahir Yazıcı takdim etti.