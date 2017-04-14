İşitme Engelliler Voleybol Süper Ligi

İşitme Engelliler Spor Toto Voleybol Erkekler Süper Ligi'nin finallerinde ilk gün maçları tamamlandı.



Batıkent Spor Salonu'ndaki maçlarda Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü, İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2, Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü ise Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.



Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yarın şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü de üçüncülük maçında karşılaşacak.