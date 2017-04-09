- İşitme Engelliler Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

"Tarihin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya adayız"

"Turnuvada ilk kez olimpiyat köyü olacak"

"Türkiye prestijli organizasyonlarda marka haline geldi"

"Son olimpiyatlarda 7. olduk, kendi evimizde daha iyisini yapacağız



SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan 23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları'na rekor düzeyde katılım beklediklerini ve "olimpiyat köyü" uygulamasının ilk kez bu turnuvada hayata geçeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İşitme Engelliler Olimpiyatları 18-30 Temmuz 2017 Samsun Medya Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan ve başlamasına 100 gün kalan 23. İşitme Engellileri Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"Tarihin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya adayız"

Bu zamana kadar yapılan organizasyonlar arasından en çok ön kayıt başvurusu yapılan turnuva olduklarının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Uluslararası organizasyonlar ortak ortak heyecanların dünya barışına da katkı sağlayan ve köprü görevi sağlayan dev organizasyondur. Son derece önemli gördüğümüz 23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları vasıtasıyla bu misyonu yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Organizasyona yönelik hazırlıklar son derece hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Organizasyonlar ve müsabakalar için kullanılacak toplam 39 tesisin tamamına yakınının hazır durumda. Yapımı devam eden atıcılık, atletizm, bowling salonu yapımı çalışmaları da bu ayı sonuna kadar tamamlanacak. Bu Deaflympics Olimpiyat Oyunları şuana kadar 17 farklı ülkede düzenlendi. Samsun Deaflympics 2017 ön kayıt başvuranlarına göre oyunlar tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya şu anda aday. Olimpiyatlar için Türk İşaret Dili ve Uluslararası İşaret Dili eğitimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. Oyunlar 21 branşta gerçekleştirilecek. Atıcılık, atletizm, badmilton, basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, bowling, futbol, tarihinde ilk kez golf, güreş hem grekoromende hem serbestte, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır" dedi.

"Turnuvada ilk kez olimpiyat köyü olacak"

Olimpiyat Köyü uygulamasının ilk kez bu turnuvada hayata geçeceğini vurgulayan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "2 bine yakın gönüllü bu organizasyonda görev alacaklar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarımızda sporcularımızın konaklamaları gerçekleştirilecek. Bu aynı zamanda İşitme Engelliler Olimpiyatları çerçevesinde ilk kez hayat bulacak olan olimpiyat köyünün de oluşturulması anlamına geliyor. Burada 2 bine aşkın sporcumuzun yerleştirilmesi olacak. Sadece olimpiyat oyunlarının tesislerinin yapımının maliyeti toplamda baktığımızda 450 milyon Türk lirasını aşan bir maliyettir. Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu yetkilileri Samsun'da geçen yıl açılan golf sahasını gördü. Karadeniz Bölgesi'nin ilk golf sahası olma özelliğini taşıyan golf sahamızı ve bildiğimiz kadarıyla dolgu alanına inşa edilen tek golf sahası şuanda. Golfü de oyunların içine ekleme kararı aldılar. Çeşitli sebeplerden dolayı olimpiyatlara katılmama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler 18-21 Şubat tarihindeki toplantıdan sonra bu yaz organizasyona katılma kararı aldılar. Şuanda toplantının etkileri ve bunun arkasından gelen yoğun katılım sonrasında sporcu sayımız ciddi manada artmıştır" diye konuştu.

"Türkiye prestijli organizasyonlarda marka haline geldi"

Ülke olarak her organizasyona talip olmadıklarını ifade eden Bakan Kılıç, "Organizasyonun dünya genelinde ilgiyle takip edilebilmesi için de bütün çalışmalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şu anda kurulacak basın merkeziyle beraber önümüzdeki aylar içerisinde oyunlara gidecek olan süreçte ciddi anlamda bir bilgilendirme ve haber çalışması yapılacak. Doğal olarak Samsun bu çalışmalarda tanıtım açısından hem de uluslararası camiada bilinirlik açısından öne çıkacaktır. Türkiye prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda bir marka ülke haline geldi. Her organizasyona talip değiliz ve olmayacağız. Çünkü Türkiye'de gerçekten altyapı anlamında ulaştığımız nokta, sportif çalışmalarımızla geldiğimiz nokta dünyada sayılı ülkelerin ulaştığı bir noktadır. Biz bu organizasyonların ülkemize, dünyaya ve özellikle ülkedeki sporcularımıza destek vermesi açısından ve onların tecrübe kazanmaları için Türkiye'de yapmak istiyoruz. Aynı zamanda uluslararası müsabakaların, olimpiyatlar, paralimpik oyunlar ve farklı müsabakalardaki kota müsabakaları ülkemize alıp, ev sahibi avantajını kullanmak isteriz. Bu anlamda yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Son olimpiyatlarda 7. olduk, kendi evimizde daha iyisini yapacağız"

Türkiye'deki olimpiyatlarda daha önceki yıllara oranla daha başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Bakü'de 4. İslam İşbirliği Oyunlarının lansman toplantısında bir araya geldiğimizde orada da İslam İşbirliği Teşkilatı Spor Federasyonunun genel kurulu yapıldı. Bu genel kurul sonucunda, beşincisi düzenlenecek olan 2021 İslam İşbirliği Oyunları da Türkiye'ye alınmış oldu. Bu oyunlar da 2021 yılında İstanbul'da yapılacak. 2017 yılının 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde rekor düzeye gelecek olan oyunları inşallah düzenleyeceğiz. İlk oyunlar 1924 yılında yapılmıştı. En sonuncusu olan 22. Oyunlar da Bulgaristan'da yapıldı. Oraya Türkiye 169 sporcu ile katıldı. 7 altın, 9 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazanmıştık. Turnuvada madalya sırasında 7. Olmuştuk. Herhalde Samsun'da evimizde yapılacak turnuvada çok daha üstü sıralarda oluruz inşallah. Bizim bu anlamda işaret dilini öğrenmek de önemli bir olay. Dünyada bazı engellerle hayatlarını devam ettirmek zorunda olan kardeşlerimiz var. Bedensel ve zihinsel engellerin hayatımızı biraz daha zorlaştırdığını görüyoruz ama bu kardeşlerimiz bunların engel olmadığını ortaya koyan kardeşlerimiz. Biz de inşallah Bu yaz Samsun'da düzenleyeceğimiz 23. İşitme Engelliler Olimpiyat oyunları ile fiziki anlamdaki bir aslında hayatın içerisinde engel olmadığını, toplum içerisinde bir yerlere gelmenin, tolumun destek vermenin önünde bir engel olmadığını tüm dünyaya göstereceğiz. Bu konuda basın mensuplarına da büyük iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kithir, spor yazarları, sporcular ve basın mensupları katıldı.