İşitme Engelliler Milli Futbol Takımının Hedefi Şampiyonluk

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 2017 İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda futbolda şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.



TİESF Yönetim Kurulu, futbol ve badminton milli takımlarının, Kızılcahamam'da kamp yaptığı Patalya Otel'de toplandı. 23. İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na hazırlanan takımları ziyaret eden Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak oyunlara yoğun bir şekilde hazırlandıklarını aktararak, 10 branşta milli takım kamplarının devam ettiğini söyledi.



Futbol ve badminton milli takımlarının Kızılcahamam'da toplandığını dile getiren Kihtir, "Her iki takımımızla da görüştüm. Futbol takımımız dün Ormanspor ile hazırlık maçı yaptı ve 3-3 berabere kaldı. Sporcularımızın durumu gayet iyi. Moraller yerinde. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Futbolda 2 yıl önce Avrupa, geçen yıl da dünya şampiyonu olduk. Şimdi hedefimiz 2017 İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.