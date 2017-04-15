İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Ligi'nde Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 22. hafta maçında konuk ettiği İzmir Karşıyaka İşitme Engelliler'i 9-3 gibi mağlup ederek sezonu lider olarak tamamladı.



Elazığ Doğukent Çim Saha'da oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren golleri, 24, 43, 52 ve 64. dakikalarda Zindan Altın, 12, 40 ve 56. dakikalarda Zeydullah Mutlu, 8. dakikada Soner Balcı ve 78. dakikada Atilla Ceylan'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından normal sezonu 60 puanla lider tamamlamayı garantileyen Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 7 Mayıs'ta başlayacak olan Play-off maçlarında mücadele edecek. Bordo-beyazlı ekip normal sezonu 4. sırada tamamlayan Antalya İşitme Engelliler ile eşleşirken, 2. sıradaki Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler, 3. basamakta sezona nokta koyan İstanbul Sessizler ile karşı karşıya gelecek.



Tarafsız sahada oynanacak olan müsabakaların düzenleneceği il önümüzdeki günlerde İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından açıklanacak. - ELAZIĞ