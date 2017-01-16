İşitme Engelliler Antalya'da Yarıştı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Zeytinköy Atletizm Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 70 sporcu katıldı.



Sporcular, uzun atlama, yüksek atlama, çekiç, gülle, cirit, disk atma, 110-400, metre engelli, 100, 200, 400 metre kısa mesafe, 800, bin 500 orta mesafe, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre uzun mesafede büyük, genç, kadın ve erkek kategorilerinde yarıştı.



Çekişmeli geçen şampiyona sonunda derece alan sporculara madalya verildi.



Sporculara madalyaları Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Atletizm Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Vekili Levent Saraçoğlu ve antrenörler verdi.



Kihtir, şampiyonaya katılanlar arasında büyüklerde milli takımda yarışan sporcuların da olduğunu belirterek, "Amacımız, Samsun'da yapılacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için sporcu sayısını artırıp, kaliteli sporcular yetiştirmek." dedi.



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da Türkiye'nin son yıllarda engelli sporcuların atletizm branşında önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.