Işitme Engelli Tekvandocular Yine Iddialı

BUĞRA ERSAVAŞ - Samsun'un ev sahipliğinde bu yaz düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda mücadele edecek Tekvando Milli Takımı'nın teknik direktörü Numan Fırat, hedeflerinin bu organizasyonda yine şampiyonluk olduğunu söyledi.



Fırat, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı'nın Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürdüğü kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Milli takımı organizasyona çok sayıda antrenörle hazırladıklarını belirten Fırat, "Birinci dönem hazırlık kampımızın ardından ikinci kampa başladık. Burada seçme yapmamız gereken 1-2 sporcumuz daha var. Üçüncü kampımıza oyunlarda yarışacak milli takım kadrosuyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı'nın daha önce olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini, bu nedenle omuzlarında büyük bir yük olduğunu dile getiren teknik adam, "Bu oyunlarda yeniden şampiyon olmak için teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Tüm plan ve programımız bunun üzerine kurulu." diye konuştu.



"Ev sahibi olmanın avantajını kullanacağız"



Numan Fırat, oyunların Samsun'da düzenlenmesinin kendilerine önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayarak, "Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kendi topraklarımızdayız ve takım üzerinde bir baskı olacağını düşünmüyorum. Baskı, buraya gelecek diğer ülkeler için olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



İşitme engellilerde tekvando branşında kadrolarda değişimler yaşandığının altını çizen Fırat, şöyle devam etti:



"Oyunlarda mücadele edecek diğer ülkeler, yenilenmiş kadrolarıyla buraya gelebilir. Bu noktada da bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü biz tecrübeli bir takımız. Bu tecrübeyle sıkıntıların altından kalkacağımızı sanıyorum. Bizim de milli takımlara takviye yapabilmemiz veya revizyona gidebilmemiz için oyuncu havuzunu genişletmemiz lazım."



-"Her engelliye göre bir branş vardır"



Numan Fırat, hem elde edilecek başarılar hem de kadro derinliği açısından engelli tüm çocukları spor yapmaya davet etti.



Bu konuda ailelere ve öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Fırat, şunları kaydetti:



"Engelli çocuğu olan aileler, evlatlarını mutlaka spora yöneltmeliler. Aileler kadar öğretmenlere de önemli görevler düşüyor. Engelli çocuklarımızın hayatına mutlaka sporu sokmalıyız. Her çocuğun anatomik ve ruhsal durumuna göre uygun bir branş mutlaka vardır. Çocuklarımızı spora kazandırarak onların öz güvenlerini de yükseltmemiz lazım. Devletimizin de bu noktada sporculara maddi ve manevi destekleri oluyor. Bunlardan da yararlanmaları gerekiyor."