İşitme Engelli Milli Golfçü Yaşamını Yitirdi
İşitme engelli milli golfçü Arif Asan, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İşitme engelli milli golfçü Arif Asan, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na hazırlanan Golf Milli Takımı'nda yer alan 17 yaşındaki Arif, 16 Nisan Pazar günü Bafra'daki evinin önünde geçirdiği trafik kazasının ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilen Arif, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Arif Asan'ın cenazesi, Aktekke İhsaniye Kuran Kursu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aktekke İhsaniye Mezarlığı'na defnedildi.
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