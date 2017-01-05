İşitme Engelli Ebeveynler Artık Bebeklerini "Duyabilecek"

Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilen sistem ile işitme engelli ebeveynler çocuklarını artık duyabilecek.



Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işitme engelli ebeveynlere, bebeklerinin ağladığından haberdar olmaları için "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin" projesi kapsamında "bebek sesi algılayıcısı" hediye ediliyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan işitme engelli Yalçın-Esra Aydın çiftini ziyaret etti. Şahin ziyarette, 2,5 aylık bebekleri bulunan işitme engelli Esra ve Yalçın Aydın çiftine bebek sesi algılayıcısı verdi. Burada projenin içeriği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, yaptıkları çalışmayla engelli ailelere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.



"Titreşim ve ışık sayesinde bebeğin ağladığını hissedip ilgileniyor"



Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirildiğini söyleyen Şahin, "Anne ve baba engelli olduğu için desteğe ihtiyaçları var. Annenin yanında kimse yok. Baba da çalışıyor. Annenin çocuğuna sağlıklı bakabilmesi için 'Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin' projemizde teknolojiyi kullandık. Bebek ağladığı zaman anne cihazdaki titreşim ve ışık sayesinde bebeğin ağladığını hissedip ilgileniyor" dedi.



"Ben de bir anne olarak empati yaptım"



Gaziantep'te yaklaşık 200 işitme engelli ebeveyn olduğunu dile getiren Şahin, "Bu teknolojik destekle ailelerin yaşamını kolaylaştırdık. Ben de bir anne olarak empati yaptığım zaman bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu fark ettim. Bundan sonra Hasan bebeğimiz ağlamayacak. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engellilerin önündeki engeli kaldırmak için bir değişim yaşanmaya başladı. Sağlık, istihdam ve ulaşılabilirlik konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. En büyük iş yerel yönetimlerin, belediyelerin. Yaklaşık 2,5 yıl önce sistemi kurarken 'Engelli kardeşimizin önündeki her türlü engeli kaldıracağız' felsefesiyle yola çıktık. Güçlü kurumsal alt yapı kurduk ve bu engelliler biriminin başına engelli birini koyduk. Bu önemli bir farkındalık. Bedensel, görme, işitme, zihinsel engeliler var. Her grubun ihtiyaçları, talepleri farklı. Toptan yaklaşırsanız birinin işine yarayan diğerinin işine yaramayabilir. Uzmanlaşmış çalışmalar yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Aklım sürekli bebeğimdeydi"



Baba Yalçın ve anne Esra Aydın da işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptıkları açıklamada, cihaz sayesinde çok rahatladığını aktararak, "Bebeğim ağladığında titreşim sayesinde hemen fark edebileceğim. Bizi kurtardınız, Allah'ım da sizin yardımcınız olsun. Ben korkumdan adım atamıyordum. Şimdi çok rahatım. Eşim çalıştığı için sürekli evde tekim. Daha önce uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum aklım sürekli bebeğimdeydi" diye konuştu. - GAZİANTEP