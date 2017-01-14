Işınsu Kestelli, Türk Eximbank Yönetimine Seçildi

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, ülkemizin ihracat finansmanının motor gücü olan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu üyesi oldu. Türk Eximbank'ın 12 Ocak'ta Ankara'da yapılan Genel Kurulu'nda yönetime giren Kestelli, "İzmir, Ege ve tüm Türkiye'nin ihracatının 2023 hedefleri doğrultusunda ivmelenmesi için çalışan bir anlayışın parçası olmaktan dolayı mutluyum. Bu önemli görevi takdir ettikleri için Sayın Ekonomi Bakanımıza ve Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Müdür Sayın Adnan Yıldırım'la birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.



Dünya ekonomisinin düşük büyüme sarmalından çıkamadığını, FED'in faiz artırım trendiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin finansman maliyetinin arttığını, finansal piyasalarda oynaklığın riskli boyutlara yükseldiğini söyleyen Kestelli, böyle bir ortamda ihracata finansman ve sigorta sağlayan Türk Eximbank'ın misyonunun çok daha hayati boyuta geldiğini ifade etti.



İzmir Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin tarımsal ürün ticaretinde dünyadaki payının artırılması konusunda bugüne kadar çok çaba sarf ettiklerini belirten Kestelli, "Türk Eximbank ihracat sektörüne nakdi kredi ve kredi sigortası olmak üzere ülke ihracatına yaklaşık yüzde 23 oranında destek sağlıyor. Bu noktada Türk Eximbank'ın kurumsal desteğini ve işbirliğini çok önemsiyoruz" diye konuştu. - İZMİR