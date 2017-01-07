Isınmak İçin Yaktığı Sobanın Başında İntihar Etti

Antalya'da bir kişi, mobilya atölyesi içerisinde ısınmak için yaktığı sobanın başında kendini tavana asarak intihar etti.



Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5029 Sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi sahibi 30 yaşındaki Y.T.'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri atölye içinde yaptığı kontrolde, Y.T.'yi ısınmak için yaktığı sobanın yanında tavana asılı olarak buldu.



İnceleme başlatıldı



Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Y.T.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA