Isınmak İçin Yaktığı Ateşi Söndürmeyen Sürücü Yangına Neden Oldu

Gine'de aracı bozulduktan sonra soğukta ısınmak için ateş yakan bir sürücü aracını tamir ettikten sonra yaktığı ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldı. Kısa sürede çevredeki tarla ve meyve ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangın bölge halkı tarafından söndürüldü.



Gine'nin Mamou kentinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bouliwel bölgesinde Pazartesiyi Salıya bağlayan gece ilginç bir şekilde yangın çıktı. Kamyonu bozulan ve soğukta üşümemek için ateş yakan bir sürücü aracını tamir ettikten sonra ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldı. Söndürülmeyen ateş yangın çıkmasına neden oldu. Yangın halkın kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Çok sayıda tarla ve meyvelerin zarar görmesine neden olan yangın kısa sürede çevrede bulunan ekili alanlara ulaştı. Yangın, bölge halkının uzun çabaları sonucu yaşadıkları bölgelere ulaşmadan söndürüldü. Bölgede bulunan evlerin yangından etkilenmediği aktarıldı. - CONAKRY