Isınmak İçin Kıyafetlerini Yakan Suriyelilere Odun Yardımı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleşen Suriyeli mülteciler, zorlu kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Suriyeli aileler, havaların soğuk olması nedeniyle kıyafetlerini yakarak ısınmaya çalışıyor. Suriyeli mültecilerin zor durumlarını duyan ilçeye bağlı Yenigün Köyü imamı ve aynı zamanda Kadirli Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Hilmi Aktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Ekiz ile görüşerek Sivas Anadolu gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Mezunları Derneği ile aralarında para topladı. Toplanan paralarla 20 ton odun satın alan AGD üyeleri, odunları kamyonlarla Suriyeli mültecilerin yaşadığı çadırlara getirerek ailelere dağıttı. Çok yakın zamanda Kadirli'ye 150 Suriyeli ailenin geldiğini duyduklarını ifade eden Aktaş, "Çok sıkıntılar içerisinde kurdukları çadırların çamurlar içerisinde olduğunu gördük. Elbiseleri ısınmak amacıyla yaktıklarını duyduk. Milli Eğitim camiası ile bir organize yaparak bu kardeşlerimize 20 tona yakın odun getirdik" dedi.



Isınmak için elbiselerini yakmak zorunda kaldıklarını dile getiren Suriyeliler sobalarının tütecek olmasından dolayı imam Aktaş'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - OSMANİYE