İşinizi Kolaylaştıracak Pratik ve Kullanışlı Programlar

İş hayatımızda ve günlük hayatımızda dikkatimizi dağıtan birçok unsur bulunmakta. Telefonlar, bilgisayar, arkası kesilmeyen bildirimler gibi dış etmenler sebebiyle zaman kavramımız ortadan kayboluyor ve plansız, verimsiz günler geçiriyoruz.



Günlük hayatta ve iş hayatında düzeninizi sağlamada sizlere yardımcı olabilecek bazı programları tanıtmak isteriz. İşte faydalı olabileceğini düşündüğümüz programlar;



Toogl – (toggl.com)





Toogl, kullanımı çok ama çok kolay olan bir zaman takip uygulamasıdır. En basit hali ile uygulamayı açıp, sayacı başlatıyorsunuz ve yaptığınız işin ne kadar sürdüğünü öğrenip, zaman içerisinde topladığınız verilerle birlikte verimliliğinizi ve gelişiminizi ölçebiliyorsunuz. Sayacı başlattıktan sonra işlerinizi gruplandırıp, her grubun altına da "tag"lar ekleyebilirsiniz. Kullanmaya başladıktan sonra, gün içinde ne kadar çok oyalandığımızı gösteren Toogl, zamanın kıymetini hatırlatıyor.



Any.do





Any.do bir görev yönetim uygulaması ve sizin asistanlık görevinizi üstleniyor. Günlük olarak listelerinizi hazırlayıp, takviminize ekleyip, kendinize ya da grubunuza atadığınız görevleri takip etmenizi sağlıyor. Uygulama, sizin belirlediğiniz saatler arasında, her gün plan yapmanız için uyarılar yolluyor ve sade arayüzü ile kullanımı sizi yormuyor.



Canva – (canva.com)





"İçindeki tasarım gücünü keşfet" mottosunu benimsemiş, kullanımı en kolay ve en verimli uygulamaların başında gelen Canva ile aklınıza gelebilecek birçok görsel içeriği rahatlıkla oluşturabilirsiniz.



Sosyal medya gönderileri, blog tasarımları, sunumlar, menü hazırlama ve hatta düğün davetiyesi hazırlama gibi kalıpları bulunmakta olan Canva, okul ve iş hayatınızda size en çok yardımcı olabilecek uygulamalar listesinde ilk sıralarda yer alabilir. Ayrıca Canva, içerisindeki bazı özel içerikler dışında tamamen ücretsiz.



Typeform – (typeform.com)





"Goodbye forms, hello Typeforms" sloganı ile yola çıkan Typeform'u kullanmaya başladıktan sonra gerçekten de kullandığınız diğer uygulamalara veda edeceksiniz. Typeform ile quiz, anket ve form hazırlayabileceğiniz gibi, dijital pazarlamanın lead generation yöntemini de uygulayabileceğiniz formlar oluşturabilirsiniz.



Tüm bunların yanında kullanıcılarınızdan online sipariş almanızı sağlayacak sipariş formları da oluşturmanıza yardımcı olan Typeform, kullanıcı deneyimi açısından çok üst seviyede olan bir uygulama.



Zapier – (zapier.com)





750'den fazla programı birbirine bağlamaya yarayan Zapier, veri akışını yönetme konusunda sizi çok hızlandıracak bir program. Özellikle yoğun tempoda, birden fazla programla ortak çalışmak zorunda olanlar için harika bir uygulama olan Zapier, sizin bir program üzerinde çalışırken yaptığınız değişikliklerin, bağladığınız diğer programlar üzerinde de otomatik olarak yapılmasını sağlıyor.



Bitrix24- (bitrix24.com)





35'den fazla ücretsiz tool barındıran Bitrix24 programı, neredeyse tüm işinizin kontrolünü sağlayan bir yapıya sahip. Kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak; video görüşmeleri, telefon görüşmeleri, zaman yönetimi, iş raporlama ve "crm" yapabiliyorsunuz, bunun yanı sıra çalışma akışınızı da takip edebiliyorsunuz.



Bunların haricinde satış takibinizi, notlarınızı ve sosyal medya yönetiminizi de yapabildiğiniz bu program, adeta kullanmış olduğunuz bir çok programın birleşimi denilebilir. Sadeliğin ön planda olduğu bu devirde, diğer programlara göre oldukça karmaşık gelebilecek Bitrix24 ile olan uyum sürecinizi atlattıktan sonra, kullandığınız diğer programlara veda edebilirsiniz.



Bu içerik Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow'u tarafından Ontrava için hazırlanmıştır.