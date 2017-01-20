İşinin Erbabı Projesi / TRT Kripteks Yarışması

Gençlerin biyomedikal alanına yönelik beyin fırtınası yapmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek olan İşinin Erbabı projemizin başvuruları başlamıştır! İşinin Erbabı projemiz kapsamında gençlere yönelik yapılmış alışılmış yarışmalar arasında fark yaratan ve TRT Okul kanalında yayınlanan Kripteks Yarışması düzenlenecektir.



Kripteks yarışmasının seçmeleri 21 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecektir. Seçmeleri kazanan 3 grup, 22 Ocak 2017 tarihinde Kripteks yarışmacısı olmaya hak kazanacaktır. Projemizin 2. günü tüm katılımcılarımız katılım belgesi, yarışmayı ilk bitiren grup ise başarı belgesi almaya hak kazanacaktır.



Başvurular; biyomedikal mühendisliği, biyomedikal cihaz teknolojisi ve tıp mühendisliği okuyan öğrenciler içindir. Sağlık alanında eğitim gören bütün öğrenciler Kripteks seçmelerine davetlidir.



Ayrıntılar için; http://www.gencmedikalog.com/isinin-erbabi-projesi/



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