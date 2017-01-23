Romen yazar Mihail Sebastian'ın dünya çapında defalarca sahnelenen ve kapalı gişe oynayan oyunu İsimsiz Yıldız, Ali Yalaz'ın çevirisi ve Kayhan Yıldızoğlu'nun rejisiyle sizlerle...



Daha çok 1935-1944 yılları arasında Romanya'daki antisemitizmi anlattığı günlükleriyle tanınan Mihail Sebastian'ın 1942'de yazdığı İsimsiz Yıldız, küçük bir kasabadaki sıradan bir çarşamba gününün ve kasabalıların monoton hayatlarının gizemli bir kadının aniden gelişiyle nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi ve para bulunmayan bu kadın, yakınlardaki bir okulda öğretmenlik yapan Bay Marin'in onu evine almasıyla hayatını baştan aşağı değiştirecek aşkı keşfediyor.



Bugüne dek 1965 yapımı, Marina Vlady'nin başrolde yer aldığı Mona, l'étoile sans nom ve 1978 yapımı, Mikhail Kozakov'un başrolde yer aldığı Bezymyannaya zvezda ile iki kere sinemaya uyarlanan İsimsiz Yıldız, ülkemizde de ilk defa Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve 5 sezon boyunca kapalı gişe oynadı. Şehir Tiyatrosu'ndaki oyunda Grig karakterini canlandıran Kayhan Yıldızoğlu'nun rejisi, ünlü oyunu 25 yıl aradan sonra Türkiye seyircisiyle buluşturacak ve Yıldızoğlu, yönetmenliğin yanı sıra müzik öğretmeni Bay Udrea rolüyle seyirci karşısına çıkacak.



Oyuncu kadrosunda Tuba Ünsal, Yiğit Pakmen, Melda Narin Güler, Hafız Şengir, Sertaç Ataç ve Kayhan Yıldızoğlu'nu barındıran Mihail Sebastian oyunu İsimsiz Yıldız, Ali Yalaz'ın çevirisi ve Kayhan Yıldızoğlu'nun rejisiyle sizlerle...



Yazan: Mihail Sebastian



Çeviren: Ali Yalaz



Yöneten: Kayhan Yıldızoğlu



Dekor Tasarımı: Tuba Erdem



Işık Tasarımı: Cem Yılmazer



Kostüm Danışmanı: Matthew Zorpas



Afiş Tasarımı: Emrah Yücel



Afiş Fotoğrafı: Mehmet Turgut



Yönetmen Yardımcıları: Melda Narin Güler, Yiğit Pakmen



Proje Asistanı: Gamze Akyıl



Oyuncular: Tuba Ünsal, Yiğit Pakmen, Melda Narin Güler, Hafız Şengir, Sertaç Ataç, Kayhan Yıldızoğlu



Yapım: Tuba Ünsal Prodüksiyon



Tanıtım ve Basınla İlişkiler: bkz iletişim/Banu Zeytinoğlu