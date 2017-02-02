İsimsiz Şeyler

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



"Balkanlardan Gelen Soğuk Hava" sergisinde yer alan sanatçı Sislej Xhafa'nın "Hala İsimsiz" adlı çimento torbası yerleştirmesini inceleyen çocuklar, kavramsal sanat hakkında bilgi ediniyor. Hem tasarlama hem de inşa etme süreçlerini içeren atölyede ise, daha büyük ölçeklerde görmeye alışık oldukları beton malzeme ile çalışıyor. Öncelikle tasarlamak istedikleri formun (mumluk, saksı, vb.) kalıbını oluşturan çocuklar, ardından doğru oranlarda çimento, su ve kumu karıştırarak kendi tasarımlarını üretiyor.



Yaş Grubu: 7-12 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



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