İsimsiz Bahçe

Duyduğu hikayelerin peşine düşen ve bu hikayeleri arabasında biriktiren gezgin bir hikaye avcısının öyküsüdür bu. İsimsiz ve kaybolmak üzere olan bir bahçenin peşine düşer bu sefer. Bahçeyi bulmak üzereyken yaşlı bir nine yolunu çevirir ve tuhaf hikayeler anlatarak çocuktan kurtulmak ister.

İsimsiz Bahçe

Duyduğu hikayelerin peşine düşen ve bu hikayeleri arabasında biriktiren gezgin bir hikaye avcısının öyküsüdür bu. İsimsiz ve kaybolmak üzere olan bir bahçenin peşine düşer bu sefer. Bahçeyi bulmak üzereyken yaşlı bir nine yolunu çevirir ve tuhaf hikayeler anlatarak çocuktan kurtulmak ister. Bahçeyi bulmak için sabırsızlanan öykücü çocuk gerçeğin ne olduğunu bulmaya çalışır. Çocuktan kurtulmaya çalışan ninenin bir sırrı vardır. Kahramanımız sonunda tüm gerçeği öğrenir. Bahçe neden isimsizdir ve kuruyup yok olmak üzeredir, yaşlı nine neden tuhaf hikayeler anlatır hepsi sonunda ortaya çıkar.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Merkez

Mekan : Ertan Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00

Kategori : İsimsiz Bahçe

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Alparslan Türkeş, Atlı Spor Kulübü, Beştepe, Ankara
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