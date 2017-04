Duyduğu hikayelerin peşine düşen ve bu hikayeleri arabasında biriktiren gezgin bir hikaye avcısının öyküsüdür bu. İsimsiz ve kaybolmak üzere olan bir bahçenin peşine düşer bu sefer. Bahçeyi bulmak üzereyken yaşlı bir nine yolunu çevirir ve tuhaf hikayeler anlatarak çocuktan kurtulmak ister. Bahçeyi bulmak için sabırsızlanan öykücü çocuk gerçeğin ne olduğunu bulmaya çalışır. Çocuktan kurtulmaya çalışan ninenin bir sırrı vardır. Kahramanımız sonunda tüm gerçeği öğrenir. Bahçe neden isimsizdir ve kuruyup yok olmak üzeredir, yaşlı nine neden tuhaf hikayeler anlatır hepsi sonunda ortaya çıkar.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Merkez



Mekan : Ertan Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : İsimsiz Bahçe



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır