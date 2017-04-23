İşimizi ve Hayatımızı Kolaylaştıran Çözümler Olmalı'

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, Inspark'ın akıllı iş çözüm önerilerinden bahsetti.



Inspark'ın akıllı iş çözüm önerilerini anlatırken konuya tek ve özet bir cümle ile giriş yapan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, "Bireysel olarak yaptığımız ne varsa bunu kurumsal olarak da istememiz ve yapabilmemiz gerekiyor." vurgusunu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Artık hepimizin cep telefonu var. Cep telefonumuzla müzik dinliyoruz, işimizi yapıyoruz, eğleniyoruz, arkadaşımızla iletişim halinde oluyoruz ve bir yerden bir yere giderken kullanıyoruz. Ben şimdi arabaya bindiğim zaman telefon diyor ki 25 dakikada evdesin. Akıllı teknolojiler kullanmaya başladık. Kurumsal olarak biraz geriden geliyoruz sanki ama bunların hepsini istememiz gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal olarak, artık böyle geleneksel bir form sayfasına bilgi girişi yapılması gereken yazılımlar ortadan kalkmalı. Daha akıllı, kendi kendine çalışan, bizi yönlendiren, işimizi ve hayatımızı kolaylaştıran bir takım çözümler olmalı. Biz bu şekilde yaklaşıyoruz." dedi.