Işıklılardan Sürpriz Bayram Coşkusu

1885 yılında kurulan ve Atatürk ün onayıyla Işık adını alan FMV Işık Okulları öğrencilerinden oluşan 140 kişilik koro ve orkestra; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstinye Park'ta gerçekleştirdikleri flashmob gösterisiyle kutladı.

AVM ziyaretçileri için büyük bir sürprize imza atan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte, muhteşem performanslarıyla içlerindeki ışığı yansıttı, öğrenciler, söyledikleri şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması kapsamında flüt, klarnet, keman, gitar, saksafon, orff, çello enstrümanlarında branşlaşan 140 öğrencinin birlikte hazırladığı flashmob gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.