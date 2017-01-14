Işık'tan Gazilere Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören terörle mücadele gazilerini ziyaret ederek şifa diledi.



Işık, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde El Bab operasyonu, Kayseri'deki terör saldırısı ve bölücü terör örgütüyle mücadele sırasında yaralanan gazileri ziyaret etti.



Bakan Işık, ilk olarak gazilerin sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.



Daha sonra yaralıların tedavi gördüğü odalara giren Işık, gazilerle uzun süre sohbet etti, acil şifa diledi.



Gazilere çeşitli hediyeler de veren Bakan Işık, güvenlik güçlerinin vatan savunması için gece gündüz demeden, canları pahasına mücadele ettiğini söyledi.



Işık, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Vatan size minnettardır." dedi.



İzmir'deki saldırıda yaralanan polisleri de ziyaret etti



Bakan Işık, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurları Yunus Emre Göktaş ile Ertan Uztimur'u da ziyaret etti.



Tedavisi devam eden polis memurlarına acil şifa dileğinde bulunan Işık, "Sizlerin kahramanlığı büyük bir faciayı önledi. Hükümetimizin desteği ve milletimizin duası sizlerledir." diye konuştu.