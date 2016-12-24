Işık: "Önemli Olan Türkiye'ye Yönelik Tehdidi, Kaynağında Imha Etmektir" - Kocaeli

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine sonuna kadar sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz ama hiç kimse de bölgemizde gelişen olaylara Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklemesin." dedi.



Bakan Işık, Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca Tesisleri'nde düzenlenen Sivil Toplumla Cumartesi Buluşmaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgede tarihin yeniden yazıldığı bir sürecin yaşandığını belirterek, hiç kimsenin bu bölgede Türkiye'yi hesaba katmadan bir şey yapılamayacağını bilmesini istediklerini ifade etti.

Bölgenin tekrar en kısa sürede huzura, refaha ve istikrara kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve milleti olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Işık, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydetti.



Bakan Işık, birinci önceliklerinin ülkenin huzuru ve güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği gerektirdiği için bugün El Bab'da operasyon yapıyoruz. Özgür Suriye Ordusu ile orada Türkiye'ye yönelik tehdidi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız. Önemli olan Türkiye'ye yönelik tehdidi nereden gelirse gelsin kaynağında imha etmektir, yok etmektir." diye konuştu.



Bütün bunları yaparken elbette zor bir süreçten geçtiklerinin de farkında olduklarına işaret eden Işık, şunları söyledi:



"Şehitler veriyoruz, canımız yanıyor, ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletin evlatları olarak gerektiğinde hür ve bağımsız yaşamak için gerektiğinde şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz. En az şehit vererek, en az gazi vererek bu noktada bu operasyonları tamamlamayı hedefliyoruz."



"Ülkenin savunması ve güvenliği konusu, gündelik siyasi malzeme yapılamaz"



Ne Suriye'nin ne Irak'ın ne de başka bir ülkenin toprağının bir tek karışında bile gözlerinin olmadığını kaydeden Bakan Fikri Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef bizim bu noktadaki tavrımızı anlayamayanlar şimdi 'Efendi politika değişikliği mi var, şu mu var, bu mu var?' Hayır, bizim baştan beri tavrımız net. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine sonuna kadar sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz ama hiç kimse de bölgemizde gelişen olaylara Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklemesin. Bu tarihi süreçte bir tek beklentimiz var, sorumluluk mevkisinde olan herkesin bu sorumluluğun idrakinde olması, 'Günlük siyasi polemik yapacağım' diye Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar vermemesi. Güvenlik konusu hepimiz için çok önemlidir. Ülkenin savunması ve güvenliği konusu gündelik siyasi malzeme yapılamaz. Siyasi polemik konusu çok, o konularda yapalım ama ülkenin savunmasını ve güvenliğini gündelik siyasi polemik konusu haline hiç kimse getirmemelidir. Bu konuda sorumluluk mevkisinde bulunan herkesin bu mevkinin gerektiği şekilde davranmasını bekliyoruz."



Işık, bütün bu sıkıntıları aşacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşma idealine adım adım yürüdüklerini, Türkiye mesafe aldıkça önüne konan engellerin de arttığını bildirdi.



Son 3,5 yılda Gezi Parkı olaylarıyla başlayan sürecin ardından 17-25 Aralık, Kobani olayları ve FETÖ'nün darbe teşebbüsünün yaşandığına dikkati çeken Işık, "Hangi ülke bu kadar ağır operasyonları kaldırabilir, hangi ülkenin demokrasisi ve ekonomisi bu kadar ağır bir yükün altından kalkabilir? Allah'a hamd olsun Türkiye'nin demokrasisi de ekonomisi de bu ağır yüklerin altından kalkmasını bildi." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Işık, buradaki en önemli unsurun ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu, milletin oynanan oyunun farkına vardığına vurgu yaparak, "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Hiç kimsenin en küçük bir tereddüdü olmasın. Bu hain terör örgütlerini de yeneceğiz bu ülkenin gelişmesini, güçlenmesini, kalkınmasını durdurmak ve engellemek isteyen mihrakların da bütün emellerini boşa çıkaracağız. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara devraldığımızdan çok daha güçlü bir Türkiye'yi bırakacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.