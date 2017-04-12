Işık Eyigüngör: "Sırada Türkiye Ligi Var"

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör, oyuncularını tebrik ettiğini söyleyerek, "Helal olsun kızlarımıza. Türkiye Kupası'ndan sonra bunu da getirdiler. Sırada Türkiye Ligi var" dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar EuroCup Finali'nin ikinci maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek kupaya uzanan taraf oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Eyigüngör, "Helal olsun kızlarımıza. Türkiye Kupası'ndan sonra bunu da getirdiler. Sırada Türkiye Ligi var. Bu oyuncular her şeye layık. Ben ve yönetim kurulum harika işler yapıyoruz. Daha iyilerini de yapacağız. Bunu herkes görecek. Eurolegue'de oynayacağız. Ama orada ilk senemiz olacak, ne olur bir şey diyemem" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL