İşidli Terörit Üzerindeki Bombayı Patlatıp Kendisini Tutuklamaya Gelen Üç Irak Askerini Kendisi İle beraber Havaya Uçurdu

Musul'da İşid'li bir teröristin kendisini göz altına almak için yaklaşan üç Iraklı asker kendisine yaklaştığı anda üzerindeki bombayı patlattığı anlar videoya alındı. Görüntüede, İşid ve Iraklı askeriler arasında şiddetli çatışmalra sahne olan Musul'un kuzeyinde, yerde açılan küçük bir çukur üzerinde yatan bir İşid'li teöriste üç Irak askeri göz altına almak için yaklaşıyor. Terörist üç asker kendisine yaklaştığı ısrasında üzerindeki bombayı patlatıp üç askeri havay uçuruyor.